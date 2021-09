싱가포르 "코로나 전략, 풍토병 관리로 전환...중증환자 수만 확인"

델타변이 통제성공시 위드코로나 본격화

지역사회 감염 확산세 심상찮아...기로에 놓여

[아시아경제 이현우 기자] 싱가포르 보건당국이 코로나19 전략을 기존 팬데믹(세계적 대유행) 상황에 맞춘 전방위적인 방역조치 체계에서 엔데믹(풍토병) 상황에 따른 중증환자 관리 중심으로 전환하겠다고 밝혔다. 백신 접종 완료율이 집단면역 충분조건인 80%를 넘은데다 최근 델타변이 확산세 속에 확진자가 급증했지만 아직 중증환자 사례는 크게 늘지 않고 있다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 다만 향후 확산세가 급증에 따라 중증환자도 다시 크게 늘어나면 전략을 대폭 수정해야할 것이란 우려도 나오고 있다.

9일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 싱가포르 보건복지부는 성명을 통해 "싱가포르 보건당국은 일일 확진자 보고에 집중하던 기존 전략을 변경해 중증환자 발생수와 이에따른 병원 수용능력 보고에 집중할 것"이라고 밝혔다. 싱가포르 보건당국은 앞서 지난 7월부터 백신 접종률이 집단면역 충분조건인 80%를 넘어간 이후부터 코로나19 전략을 일명 '위드 코로나(With Corona)'라 불리는 풍토병 관리 방식으로 전환하겠다 밝힌 바 있다.

싱가포르 현지 매체인 채널뉴스아시아(CNA)에 따르면 전날 싱가포르 내 일일확진자는 347명을 기록했고, 특히 지역사회 감염은 329명으로 치솟아 역대 최대치를 경신했다. 그러나 중증환자는 23명, 중환자실에 입원한 위독환자는 6명으로 지난주와 같게 나왔다. 현재처럼 중환자수가 큰 변화가 없을 경우, 이달말부터 코로나19 방역조치를 대부분 완화시킬 계획이라고 CNA는 전했다.

그러나 싱가포르 정부 내에서도 여전히 방역조치 전환이 위험하다는 신중론이 제기되고 있다. 로렌스 웡 싱가포르 코로나19 태스크포스 국장도 전날 기자회견에서 "만일 델타 변이를 제대로 통제하지 못한다면 현재 위드 코로나 전략실험은 중단될 수 있다"며 "이러한 조치는 최후의 수단이며 되도록 사용치 않도록 최선을 다하겠지만 완전히 배제할 수는 없는 상황"이라고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr