김병내 광주 남구청장 "코로나19 피해 소상공인 적극 지원"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 김병내 광주 남구청장은 9일 "코로나19 장기화로 소상공인들이 어려움을 겪고 있는 가운데, 광주형 공공배달앱 활성화시키겠다"고 강조했다.

남구의회는 이날 본회의장에서 제279회 임시회를 열고 남구청을 대상으로 3차 구정질문을 실시했다.

김 청장은 하주하 의원(민생당)이 공공배달앱을 통한 소상공인 지원 사업에 대한 질의에 "소상공인의 매출 증대를 위해 광주시가 지난 7월 위메프오 광주 공공배달앱을 출시했다"고 설명했다.

이어 "구청사 등에 홍보 현수막을 설치하고 SNS를 통해 널리 홍보하는 등 사업 안착을 위해 노력해 왔다"며 "지속적으로 관내 음식점과 고객들이 적극 동참할 수 있도록 온·오프라인 홍보에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.

그는 "소상공인 의견 수립을 거쳐 개선 방안을 찾아 광주시에 건의하는 등 더욱 관심을 가지겠다"고 다짐했다.

제로페이 사업 활성화 방안에 대한 질문에 김 청장은 "아직까지 제로페이 가입을 하지 못한 상점에 대해서는 구청 홈페이지와 구보, SNS를 통해 적극 홍보하고 상가 밀집지역에 대해서는 리플렛을 배포하는 등 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

특히 "제로페이와 공공배달앱은 구민들의 이용률이 해당 사업의 성패를 가르기 때문에 세심한 관심을 기울이겠다"고 강조했다.

김 청장은 코로나19로 인해 폐업한 소상공인의 재창입 지원과 관련해선 "중소벤처기업부가 소상공인 재창업 지원 사업과 관련해 내년 예산을 올해보다 448억원 증액한 1139억원을 편성했다"며 "이에 발 맞춰 남구에서도 정부 공모사업에 적극 참여해 소상공인에게 재도약할 기회를 제공하겠다"고 말했다.

코로나19 안심콜 전화비용 지원사업도 현재의 고위험 업종에서 대상을 확대해 나가겠다고 강조했다.

김 청장은 "많은 예산이 소요되서 재정형편상 유흥시설, 식당, 피시방 등 모든 곳에 지원하기 어렵다고 판단되지만 광주시에 추가 교부금을 요청해 서비스 대상을 확대하도록 하겠다"고 했다.

소상공인 특례보증사업 이자율과 보증료 및 보증수수료도 "소상공인 경영부담이 완화될 수준으로 지원방안을 검토하겠다"고 했다.

