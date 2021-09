KB국민은행-대한변리사회, 변리사 우대서비스 업무협약 체결

국내 기업의 해외 지식재산권 보호 관련 금융 서비스 지원

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 대한변리사회와 ‘KB 글로벌 변리사 우대서비스’업무 협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

KB국민은행은 국내 기업의 지식재산권 해외 보호 활동을 지원하고자 대한변리사회 소속 변리사 또는 특허법인이 신청할 수 있는 ‘KB 글로벌 변리사 우대서비스’를 시행한다. 서비스 이용 고객은 KB기업인터넷뱅킹, KB기업스타뱅킹에서 ‘기업전용송금 서비스’를 통해 해외송금 시 송금수수료 면제 및 전신료 할인혜택을 제공받는다. 또한 해외로부터 특허 사용 등 외화 자금을 서비스 이용 기업이 받을 경우에도 관련 수수료를 전액 면제한다.

최근 국내 기업이 첨단 기술산업부터 디자인, 문화콘텐츠 산업에 이르기 까지 다양한 분야에서 국외로 진출하며 해외에서의 지식재산권 보호에 대한 중요성이 강조되고 있다. 이에 따라 해외 지식재산권 보호 관련 특허 출원 및 유지 관리를 위한, 국내 기업의 해외송금 비용 부담이 커지고 있는 상황.

KB국민은행 관계자는 “이번 대한변리사회와 업무협약을 통해 해외 지식재산권을 보유한 고객의 금융거래 혜택이 증대됐다”며, “앞으로도 해외송금 이용 고객을 위해 더욱 편리한 서비스를 제공하겠다”고 전했다.

