LX하우시스, 최신 트렌드 인테리어쇼룸 '지인스퀘어 목동점' 열어

[아시아경제 최대열 기자] LX하우시스는 LX 지인(Z:IN) 인테리어 지인스퀘어 목동점을 올 상반기 새로 열었다. 지인스퀘어는 인테리어 제품을 직접 접하고 상담할 수 있는 플래그십 전시장으로, 목동점에는 서울 서남부 생활권에 살면서 인테리어 공사를 고민하는 방문객 발길이 부쩍 잦아졌다. 코로나19로 집 안에 머물 시간이 늘어난데다 80, 90년대 지은 주택이 많아 새단장 수요가 늘었기 때문이다.

LX 지인스퀘어 목동점은 연면적 약 1139㎡(345평) 규모다. 1층은 최신 인테리어 트렌드를 반영해 꾸민 모델하우스를 살펴볼 수 있으며 2층에는 다양한 인테리어 자재를 고객이 직접 살펴볼 수 있다.

지인스퀘어 목동점 1층에 있는 ‘LX 지인 홈’은 LX하우시스의 주방·욕실 인테리어제품, 창호·바닥재·벽지 등 프리미엄 제품군과 LG전자의 가전제품을 총망라해뒀다. 실제 거주하는 집의 주방이나 욕실, 침실, 거실, 아이방, 홈카페처럼 공간을 구성해 소비자 선택을 돕는다. 주방·욕실 공간은 디자인을 고급스럽게 하고 사용자 편의성을 높인 기능성까지 갖춰 방문객으로부터 많은 관심을 받는 곳이다.

2층에는 1층 전시장에 시공돼 있는 창호나 바닥재, 벽지, 인조대리석 등의 인테리어 자재를 각각의 제품별로 특징과 성능을 확인해볼 수 있는 ‘자재 라이브러리’가 있다. LX하우시스 지인의 인테리어와 LG전자 오브제 가전의 콜라보 전시공간이 있어 어울리는 시공사례를 직접 눈으로 비교해보는 게 가능하다. 설계상담도 받을 수 있다. LX하우시스 관계자는 "앞으로도 전국의 LX지인 인테리어 지인스퀘어에서 최상의 인테리어 쇼핑 경험을 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.

