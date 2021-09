TIPA, 'APEC 중소기업 정책 포럼' 참가

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 7일부터 9일까지 3일 동안 온라인으로 진행된 'APEC(아시아·태평양 경제협력체) 중소기업 정책 포럼'에 참가했다고 밝혔다. APEC 중소기업 정책 포럼은 APEC 중소기업워킹그룹(SMEWG)이 후원하고 말레이시아 기업협력개발부(MEDAC) 산하기관 SME Corp가 주관하는 포럼이다.

이번 포럼은 ▲중소기업과 기업가 정신 관련 정책 발굴 ▲APEC 경제 의제 지원을 위한 기업가 정책 개발 및 프로그램 역할 조정 ▲APEC 경제협력체 간 중소기업·기업가 정신 관련 생태계 조성 등을 목적으로 마련됐다. 1일차에는 포럼, 2일차에는 소그룹 세션, 3일차에는 라운드테이블 회의로 구성돼 진행됐다.

포럼 1일차에 열린 '혁신과 기술 채택' 세션에서는 이재홍 TIPA 원장이 연사로 참여해 '중소기업 디지털 전환'에 관한 주제로 직접 발표를 진행했다. 이 원장은 포스트 코로나 시대에 대응하기 위한 디지털 전환의 개념과 사례를 소개하고 우리 정부의 스마트팩토리 지원 정책 등을 발표했다.

발표에 이어 질의응답 시간에는 중소기업의 디지털 전환 가속화 방안과 기술 채택의 필요성, 기술 도입에 관한 효과적 재정 전략 등에 대한 의견을 주고 받았다. 이 밖에도 소그룹 세션과 라운드테이블 회의에는 TIPA 글로벌협력팀이 참여해 중소기업과 기업가정신 관련 정책 아이디어 발굴을 논의했다.

이재홍 TIPA 원장은 "이번 APEC 대담을 계기로 APEC 회원국 간 협력을 통한 경험과 사례 공유가 활발해지기를 바란다"면서 "더 나아가 중소기업을 위한 지속적 협력이 이뤄질 수 있도록 APEC 국제포럼 참여를 확대해 나가겠다"고 말했다.

