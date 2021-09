문예위, '2021 한국예술창작아카데미 네트워킹 주간' 개최

[아시아경제 최동현 기자] 한국문화예술위원회가 오는 13일부터 19일까지 7일간 '2021 한국예술창작아카데미 네트워킹 주간' 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

한국예술창작아카데미는 기존 차세대 인력 육성사업(AYAF)을 계승해 2016년 출범한 이후 현재까지 300여명의 차세대 예술가를 지원해 오고 있다. 문학, 시각예술, 공연예술 등 다양한 분야의 예술가들을 지원해 차세대 예술가 발굴과 창작 역량 향상에 기여해 왔다.

이번 행사는 한국예술창작아카데미 참여 예술가뿐 아니라 동시대 차세대 예술가 모두에게 열린 네트워킹의 장으로서 네트워킹 토크, 신규 플랫폼 론칭, 워크숍, 이벤트 등 다양한 행사들이 마련돼 있다.

오는 14일과 15일 진행하는 네트워킹 토크는 현재 문화예술계의 트렌드를 이끌어 가고 있는 여섯 명의 연사(김신록 배우, 곽재식 작가, 남궁인 작가, 배서희 운영대표, 이슬아 작가, 임진영 대표)가 참여해 다양한 예술적 원천과 영감을 지니고 실현하는 것에 대해 이야기를 나눌 예정이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr