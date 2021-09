문화체육관광부는 다음 달 5일까지 '문화체육관광형 예비사회적기업' 지정 신청을 받는다. 선정된 기업에는 각종 사회적 경제 지원을 받을 수 있는 신청 자격이 부여된다. 기업 진단, 인증 전환, 맞춤형 경영 자문, 상품·서비스 경쟁력 강화 등에 대한 추가 지원도 제공된다. 신청을 원하는 기업은 '사회적기업 통합정보시스템'에 관련 서류를 제출하면 된다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr