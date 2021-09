장성군, 교육발전협의회 공식 출범

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 9일 군청 2층 상황실에서 ‘장성군 교육발전협의회’ 출범식을 가졌다고 밝혔다.

장성군 교육발전협의회(이하 협의회)는 군의 교육 정책과 교육 관련 지원사업에 관한 사항들을 협의·조정하는 역할을 맡은 자문기구이며 지난 6월에 제정된 ‘군 교육발전협의회 설치 및 운영 조례’에 의거해 설립됐다.

이날 출범식은 의장인 유두석 군수를 비롯해 군의회 의원, 장성교육지원청 공무원, 교육 관련 실무자, 학부모 등 22명으로 구성됐으며 신임 위원들에 대한 위촉장 수여와 올해 군 교육지원 계획 보고가 이어졌다.

군은 올해 인재 육성, 교육 복지 등 4개 분야 64개 사업을 추진하고 있으며 군비 62억원을 지원한다.

중점 사업으로는 장학금 확대와 고등학교 무상 교육, 무상 급식 지원이 꼽힌다.

또 지역에서 생산된 친환경 농산물을 학교 급식용 식재료로 제공하는 사업도 이목을 끈다.

협의회는 앞으로 ▲교육환경 개선 ▲교육 관련 정책 제안 ▲교육지원사업 조정 ▲학력 향상 및 우수학교 육성 등에 대한 안건들을 협의하는 한편 학교별 현안사업 관련 최적의 방안을 도출할 계획이다.

유두석 군수는 “협의회 활동을 통해 교육 현장의 목소리를 적극 수렴하고, 교육의 장기적인 비전을 모색하겠다”며 “안정적인 교육예산 지원으로 교육복지 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다”고 말했다.

한편 군은 지난 5월 장성교육지원청, 장성경찰서, 장성소방서와 업무협약을 맺고, 인재 육성과 교육 현안 해결을 위해 힘을 모으기로 했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr