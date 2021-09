윤태호 대표작 '야후 YAHOO' 드라마화

메가폰은 원신연 감독, 하이브 미디어코프 제작

윤태호 작가의 대표작 '야후 YAHOO'가 드라마화된다. 제작사 하이브 미디어코프는 이 만화를 원작으로 한 드라마 제작을 확정했다고 9일 전했다. 메가폰은 원신연 감독이 잡는다. 영화 '세븐 데이즈', '용의자', '살인자의 기억법', '봉오동 전투' 등을 만든 연출자다.

윤 작가의 작품이 영상화되기는 이번이 네 번째다. 앞서 '이끼'와 '내부자들'이 영화, '미생'이 드라마로 각각 제작돼 큰 성공을 거뒀다. '야후 YAHOO'는 1998∼2003년 만화잡지 '부킹'에 연재된 윤 작가의 또 다른 대표작이다. 문화체육관광부에서 주관한 '오늘의 우리 만화상'을 수상했을 정도로 인기와 작품성을 모두 입증받았다.

제5공화국 시절부터 2002년 한·일 월드컵까지 시간을 배경으로 두 청년의 성장과 우정을 그린 SF 액션물이다. 건물붕괴 사고로 눈앞에서 아버지를 잃고 죄책감에 방황하는 김현과 유복한 가정에서 방탕하게 성장한 신무학을 통해 대한민국에서 벌어지는 각종 사건 사고 현장의 실체를 들여다본다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr