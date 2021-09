경찰, '가세연' 강용석·김세의 구속영장 신청…김용호는 석방(종합)

[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 유튜브 채널 '가로세로연구소(가세연)' 출연진에 대해 구속영장을 신청했다.

9일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 오전 가세연 출연진인 강용석 변호사와 김세의 전 MBC 기자에 대한 구속영장을 신청했다. 경찰은 이날 새벽 유튜버 김용호씨에 대해서도 구속영장을 신청했으나 검찰이 이를 기각했다. 김씨는 영장 기각 후 오전에 석방됐다.

앞서 지난 7일 강남서는 이들에 대한 체포영장을 집행했다. 가세연 출연진들은 명예훼손과 모욕 등 혐의로 10여건 이상 피소된 것으로 알려졌다. 경찰은 관련 조사를 위해 10여차례 출석을 요구했지만 불응하자 체포영장을 발부받아 집행했다. 김 전 기자는 가세연 유튜브 채널 게시판을 통해 "도대체 누구의 명예훼손 사건이었을까요? '조국 딸'과 '이인영 아들'에 대한 명예훼손 사건"이라며 "이게 저의 집을 부수고 들어와서 체포할 사안인가요?"라고 반문했다. 가세연은 경찰과 대치하고 체포되는 상황을 유튜브를 통해 생중계하기도 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr