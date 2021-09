대한주택건설협회, 사회복지시설에 5650만원 성금

[아시아경제 류태민 기자] 대한주택건설협회는 서울 관악구 소재 아동양육시설 ‘동명아동복지센터’ 등 전국 13개 지역에서 ‘사회복지시설 후원금 전달행사’를 열었다고 9일 밝혔다.

협회는 중앙회 및 13개 시도회가 참여한 가운데 아동보육시설·노인복지센터 등 사회복지시설에 4800만원의 후원금과 850만원 상당의 후원물품을 전달했다고 전했다.

박재홍 대한주택건설협회 회장은 “올해도 코로나19 감염병 확산세가 지속하면서 임직원들과 함께 사랑나눔 봉사활동을 진행하지 못해 매우 아쉽다”며 “앞으로 사회취약계층에 대한 후원 및 봉사활동을 더욱 확대하여 추진함으로써 공적단체로서의 사회적 소임을 다하겠다”고 말했다.

협회는 매년 추석명절 전에 중앙회 및 시도회 사무처 임직원이 어려운 이웃들을 돕기 위해 아동보육시설 등 사회복지시설을 방문하여 사랑나눔 봉사활동도 진행하고 후원물품과 후원금을 전달했다.

코로나19 감염 우려로 지난해와 올해는 봉사활동은 진행하고 않고 후원물품 및 후원금 전달행사만 간략히 가졌다.

