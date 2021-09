정세균 “홍준표 이길 사람 정세균 뿐” 강원 찾아 지지 호소

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 정세균 전 국무총리는 9일 강원도를 찾아 “홍준표 후보 대항마는 정세균 밖에 없다”며 지지를 호소했다.

정 전 총리는 이날 강원도당에서 기자간담회를 갖고 “야당 후보 판도가 윤석열 전 검찰총장에서 홍준표 의원으로 바뀌는 것 같다”며 “홍 의원을 이길 사람은 정세균 뿐이 없다”며 이같이 말했다.

그는 질의응답에서 “과거부터 국민의힘 지도자들이 여권에서 가장 상대하기 힘든 후보가 정세균이라고, 홍 의원도 스스로 그런 얘기를 했다”며 “그런 판단은 국민들이 함께 공유할 수 있을 것이기 때문에 제가 후보가 될 수 있는 분위기가 만들어지고 있다고 보고 있다”고 밝혔다.

정 전 총리는 후보는 앞서 개최한 강원지역 당원 간담회에서도 "(최근 상황에서) 이미 이낙연 전 더불어민주당 대표가 이재명 경기도지사를 경선에서 이기지 못할 거라 판정이 났다. 그리고 본선에서는 이 지사가 홍준표 후보와는 대응이 잘 어려울 것으로 판명이 났다"며 "윤 전 총장에 잘 대응할 수 있는 후보를 이 지사라 생각했다면 홍 의원과 제대로 잘 싸울 수 있는 후보는 정세균"이라고 강조했다.

그러면서 "지금부터 변화가 시작이 될 것이다. 이제 야권 변화 상황에 제대로 대응할 수 있는 사람이 정세균이란 분위기라고 확실하다고 생각한다"며 "이제 경선판이 여도 야도 확실한 변화가 시작될 것이기에 정세균이 필승카드"라고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr