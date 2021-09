영광군, 지방세 성실납세자 경품 추첨 진행

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 7일 납세의무를 성실히 이행하는 납세자를 위한 경품 추첨을 실시했다고 9일 밝혔다.

군은 성실납세자의 자긍심 고취 및 자진 납부 의식 제고로 성실납세자가 우대받는 사회적 풍토 조성을 위해 매년 4회에 걸쳐 경품 추첨을 하고 있다.

이번 경품 추첨 선정 기준은 지난 7월 정기분 재산세를 기간 내 5만원 이상 납부한 관내 거주 개인납세자로 했다.

추첨의 투명성과 공정성을 높이기 위해 군 감사팀장의 입회하에 전국 표준지방세프로그램을 통한 무작위 전산 추첨 방식으로 진행해 총 대상자 4955명 중 60명이 당첨됐다.

당첨자에게는 당첨 결과를 개별적으로 연락해 알리며 군 홈페이지를 통해서도 당첨자 확인이 가능하다.

경품은 순위별로 1등 7만원(10명), 2등 5만원(20명), 3등 3만원(30명) 상당의 영광사랑상품권과 감사서한문이며 이달 중에 등기우편을 통해 발송할 예정이다.

군 관계자는 “코로나19가 장기화됨에 따라 갈수록 어려운 경제 여건에도 불구하고 지방세를 성실하게 납부해주신 납세자들에게 감사드린다”며 “올해 마지막 경품 추첨은 내달 중에 이달 재산세 납세의무자를 대상으로 있을 예정이니 재산세도 납기내 납부를 부탁드린다”고 말했다.

