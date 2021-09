2030년 글로벌 친환경 선박 점유율 75% 목표…내년 8000명 인력 양성

정부, 'K-조선 재도약 전략' 발표

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 오는 2030년까지 친환경·자율운항선박의 글로벌 시장점유율을 각각 75%, 50%까지 확대한다. 스마트 야드 등 디지털 기반 생산역량도 강화해 2030년까지 생산성을 30% 끌어올리기로 했다. 내년까지 조선 분야 생산·기술인력도 8000명 양성하는 등 세계 1등 조선강국으로 재도약 한다는 구상이다.

정부는 9일 삼성중공업 거제조선소에서 관계부처가 합동으로 이 같은 내용을 담은 'K-조선 재도약 전략'을 발표했다. 최근 세계 선박 시장 시황이 고부가·친환경 선박 중심으로 회복되고 있고, 우리 조선업계 수주 실적도 개선 중인 만큼, 이를 기회로 삼아 세계 최고의 조선 강국으로 재도약하겠다는 비전을 담았다.

올해 1~7월 전 세계 누계 발주량 3021만CGT(표준선 환산톤수) 중 한국은 42%인 1285만CGT를 수주해 과거 호황기(2006∼2008년) 이후 13년 만에 최대 수주량을 달성했다. 최근 3개월간은 글로벌 발주의 47%를 수주하며 세계 1위를 기록했다. 특히 대형 컨테이너선 등 고부가 가치 선박과 액화천연가스(LNG)선 등 친환경 선박 발주량의 63%, 66%는 한국이 차지했다.

정부는 이 같은 수주 실적을 뒷받침하려면 내년까지 8000명 안팎의 인력이 필요할 것으로 보고 인력 양성에 나서기로 했다. 선박 수주부터 설계까지는 통상 2~3년이 걸리는데, 지난해는 코로나19 여파로 조선업계가 어려움을 겪으면서 인력 유출이 지속된 탓이다. 정부는 기존 숙련인력의 고용 유지를 위해 '경남형 고용유지 모델'을 조선업 밀집 지역인 울산과 부산, 목포 등으로 확대하기로 했다. 정부가 훈련비·인건비를, 지자체가 4대 보험료를 지원해 고용을 유지하는 방식이다.

퇴직자 재고용 기업에는 월 30만~50만원의 채용 장려금을 최대 8개월간 지급한다. 생산·기술인력 양성 교육사업을 확대해 내년까지 2660명을 양성하며, 신규 채용자 인센티브도 신설해 신규 인력 유입도 늘리기로 했다. 도장 분야 외국인 근로자 전문 취업 비자(E-7)를 신설하는 등 외국인 근로자 도입 규모도 탄력적으로 확대 조정한다.

생산성을 끌어올리기 위해 조선소에 스마트 야드를 구축하고, 기자재 생산공정도 자동화하는 등 디지털 기반 생산역량도 강화한다.

아울러 친환경·스마트 선박 개발과 보급에도 앞장서기로 했다. LNG·혼합원료 등 저탄소 선박 기술을 국산화·고도화하고, 다음 단계인 수소·암모니아·전기선 등 무탄소 선박 기술 개발도 추진한다. 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 요소 기술을 적용한 자율운항선박도 오는 2025년까지 개발한다는 목표다. 조선산업의 생태계 경쟁력을 강화하기 위한 방안도 제시했다.

문승욱 산업부 장관은 "대부분의 중형 조선사 구조조정이 마무리되고 지난 4월 민간 경영체제에 돌입한 대선조선의 경우 5개월 만에 수주 실적이 850% 늘었다"며 "정부는 중소형 조선사와 기자재 업계가 취약한 설계·엔지니어링 기술 역량을 강화하고, 안정적인 일감을 확보할 수 있게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

