[아시아경제 문혜원 기자] 하겐다즈는 신제품 트위스트&크런치를 출시했다고 9일 밝혔다.

신제품은 하겐다즈가 전세계 중 한국 시장에 가장 먼저 선보이는 것으로, 하겐다즈의 두 가지 시그니처 플레이버를 소용돌이 모양으로 조합해 하나의 용기에 담은 점이 특징이다.

벨지안 초콜릿&바닐라는 본연의 맛을 가장 가까이 구현해낸 크리미한 하겐다즈 바닐라 아이스크림이 트위스트된 제품으로, 실패할 수 없는 완벽한 조합을 선사한다.

벨지안 초콜릿&스트로베리는 입 안 가득한 리얼 딸기 과육으로 상큼달콤한 맛이 매력인 스트로베리 아이스크림을 더해 어디서도 맛보지 못한 색다른 조합의 맛을 만들어낸다.

트위스트 아이스크림은 단순 두 가지 아이스크림의 조합이 아닌 아이스크림 곳곳에 가득 박힌 바삭한 크런치 초콜릿 칩과 부드러운 초콜릿 스월이 더해져 어떤 아이스크림보다도 풍부한 식감을 만들어 낸다.

