아프간 정계도 탈레반 과도정부 내각에 반발…"독점적이고 극단적"

"포괄적 정부 약속과 달라" 비판 쏟아져

지역 곳곳서 여성인권 시위..."내각에 포함돼야"

[아시아경제 이현우 기자] 탈레반이 아프가니스탄 과도정부를 구성하고 내각을 발표한 가운데 아프간 정계에서도 해당 인선이 지나치게 탈레반 중심적으로 독선적이며, 포괄적인 정부구성이 아니라는 비판이 쏟아지고 있다. 여성들도 내각에 여성이 단 한명도 포함돼있지 않다며 기존에 약속한 정치참여 보장을 약속하라고 반발하고 있다.

9일(현지시간) 아프간 현지매체인 톨로뉴스에 따르면 아프간 정계에서 탈레반이 발표한 과도정부 내각 인선이 전혀 포용적이지 않다는 비판이 쏟아지고 있다. 아프간 의회 정당인 자미앗(Jamiat)당은 "내각 구성이 불균형적"이라며 "이는 탈레반이 이전 지도자들보다 더 정치와 권력에 있어서 독점적이고 극단적임을 보여준다"고 성명을 냈다. 자미앗당의 총수 아타 모하맛 누르는 "내각 발표는 모든 규제와 통치법에 어긋난다. 이것은 헤게모니, 독점, 그리고 과거로의 회귀 신호"라며 "이 정부는 반드시 실패할 운영"이라고 페이스북에 게재했다.

아프간 정계는 물론 시민들도 탈레반이 앞서 15일 카불 함락 후 약속했던 '개방적이고 포용적인 정부' 구성에 실패했다고 지적하고 있다. 카불 주민 압둘 라시드는 톨로뉴스와의 인터뷰에서 "탈레반은 국민으로부터 뽑지 않고, 자신들만의 인물을 기용했다"며 "포용적이란 단어의 의미는 아프간에 사는 모든 민족이 정부에 참여한다는 것을 의미한다"고 비판했다.

탈레반은 또한 과거 집권 당시 가장 논란을 샀던 부처이자 이슬람법의 극단적인 해석을 집행하는 조직인 '미덕 촉진·악덕 방지부'를 다시 운영한다고 밝혀 논란이 커지고 있다. 해당부서는 탈레반의 아프간 1차 집권인 1996년부터 2001년까지 여성인권 억압 및 각종 규제를 주도해오던 조직이다.

아프간 여성들도 크게 반발하고 있다. 아프간 여성들은 탈레반의 내각 발표 다음 날인 8일 카불 시내에서 기자회견을 열고 "불행히도 새 내각에 여성이 한 명도 없다"고 유감을 표명했다. 이어 "우리는 과거의 아프간 여성이 아니다. 우리는 권리를 원한다. 폭력에 맞서 싸움을 계속할 것"이라고 목소리를 냈다. 카불과 아프간 4개 주에서 대대적인 시위가 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

