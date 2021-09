카페24, 토스와 사업자 대상 금융서비스 협력 나선다

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 모바일 금융 서비스 '토스' 운영사 비바리퍼블리카와 온라인 사업자 대상 금융·결제서비스 지원에 대한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 ▲카페24 플랫폼 내 온라인 사업자를 대상으로 한 대출 등 신규 금융상품 개발 ▲온라인 사업자를 위한 손쉽고 편리한 결제서비스(PG) 및 간편계약 시스템 구축 ▲신규 고객 유치를 위한 다양한 마케팅 진행 등에서 협력하기로 했다.

또한 온라인 창업 활성화를 위한 플랫폼 간 연동에 협력한다. 온라인 쇼핑몰 구축에 관심 있는 누구나 토스 앱을 통해 카페24 플랫폼을 쉽고 간편하게 이용할 수 있는 서비스를 제공할 예정이다.

이승건 토스 대표는 "이번 카페24와의 전략적 제휴는 토스 커뮤니티 차원에서 제휴사의 비즈니스 성장을 돕기 위해 협력하는 첫 번째 사례로 의미가 크다"며 "향후 더 많은 기업이 토스와 협업할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

이재석 카페24 대표는 “토스와의 협력으로 카페24 플랫폼의 금융·결제 부문 서비스를 고도화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 온라인 사업자의 비즈니스를 돕기 위해 다양한 기업과 협력을 이어나갈 예정”이라고 말했다.

