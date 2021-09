CJ대한통운 택배대리점주 54% "택배노조에 괴롭힘 경험"

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운 대리점주의 절반 이상이 전국택배노동조합(택배노조) 조합원들로부터 괴롭힘을 당한 적이 있다는 조사 결과가 나왔다.

9일 CJ대한통운택배대리점연합은 지난 6~7일 택배노조 조합원이 근무하고 있는 CJ대한통운 택배 대리점 점주 190명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 조사 대상자의 54%가 택배노조 간부와 조합원으로부터 대면, 전화, 문자메시지 등을 통해 괴롭힘을 당한 적이 있다고 응답했다.

괴롭힘 유형으로는 조롱(59.3%), 욕설 등 폭언(43.5%), 집단 따돌림(18.5%), 폭력(5.6%) 등이 꼽혔다.

빈도는 연간 2∼3회(40.6%)가 가장 많았고, 한 달에 2∼3회(27.7%), 매주 2∼3회(16.8%), 거의 매일(14.9%) 등이 뒤를 이었다.

괴롭힘에 대한 대응을 묻는 질문에 응답자의 81.3%가 참고 넘어간다고 답했다. 이어 동료 대리점장과 상담(36.4%), 고소 등 법적 조치(11.2%), 병원 진료나 의료진 조력(10.3%) 등 순이다.

앞서 김포에서 택배대리점을 운영하던 40대 점주가 지난달 30일 노조를 원망하는 유서를 남기고 극단적 선택을 한 바 있다. 이에 CJ대한통운택배대리점연합은 유족들과 함께 관련 택배노조와 관련한 법적대응을 시사했다.

