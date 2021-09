광양시 2차 긴급재난생활비, 97% 지급

미신청자는 9월 17일까지 주민등록 주소지 읍면동 방문신청 가능

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 지난 8일 기준 2차 긴급재난생활비 지급률 97%를 기록하며 재난지원금 지급을 순조롭게 이어가고 있다고 9일 밝혔다.

시중에 풀린 재난지원금 365억 원은 시민들의 소비심리를 자극하며 소상공인 가게의 매출 회복으로 이어지고 있다.

시는 2차 긴급재난생활비 지급 종료일이 일주일여 앞으로 다가오면서 막바지 홍보에 박차를 가해 신청 독려에 집중할 예정이며, 미신청자는 지난 6월 30일 기준 주민등록 주소지 읍면동사무소를 방문해 9월 17일까지 신청할 수 있다.

광양시 거주자는 광양시 자체 긴급재난생활비와 코로나 상생 국민지원금을 합산해 최대 50만 원의 재난지원금 혜택을 받아 광양 시민으로서 자부심을 더하게 됐다.

김경호 부시장은 “지난해에 이은 2차 긴급재난생활비 지급이 시민들에게 작은 위로가 되길 바란다”며, “우리 이웃과 함께 어려움을 이겨낼 수 있도록 추석 전에 소상공인과 자영업자 가게에서 사용해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

