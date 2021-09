동신대 '2022학년도 수시모집' 1626명 선발

전체 모집 인원 98.4% 수시 선발

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교가 오는10일부터 14일 오후 6시까지 2022학년도 수시 모집에 나선다.

9일 동신대에 따르면 39개 학과·학부 1626명, 전체 모집 인원의 98.4%를 수시로 선발해 학생부교과 1518명(정원내 1433명, 정원외 85명), 실기위주로 108명을 뽑는다.

학생부교과 일반전형과 지역학생전형은 학생부 100%(교과 성적 80%+출결 20%)로 선발하며, 면접전형은 학생부 70%와 면접 30%를 합산한다.

한의예과, 간호학과, 물리치료학과만 수능최저학력기준을 적용하며 면접평가 결시자는 다른 성적에 관계없이 불합격 처리된다.

실기위주 일반전형(학생부 40%+실기 60%)으로 뮤지컬·실용음악학과, 태권도학과, 공연예술무용학과 각 30명을, 특기자전형(학생부 10%+경기실적 90%)으로 생활체육학과 13명과 운동처방학과 5명을 선발한다.

수시 모집 전형간 최대 2회 지원이 가능하지만 동일전형 내 복수 지원은 할 수 없다. 문·이과, 예·체능 구분 없이 교차 지원은 가능하다.

수시 모집 전체 39개 중 36개 학과(한의학과, 간호학과, 물리치료학과 제외) 최초합격자 모두에게 입학 등록금(입학금+수업료) 전액을 장학금으로 지급한다.

간호학과, 물리치료학과 최초 합격자들에게는 입학 장학금 100만원을, 수시 모집 일반학과 충원 합격자에게는 100만원의 입학 장학금을 지급한다.

일반학과의 경우 수능 국어·수학·영어·탐구(2과목 평균) 4개 영역의 평균 등급 3.75 이내 학생에게는 4년간(8학기) 등록금 전액을 감면한다.

한편 미래 산업 수요를 반영한 학과 개편으로 올해 신설한 공연예술무용학과, 태권도학과, 반려동물학과는 첫 신입생 모집에 나선다.

이와 함께 건축학부(건축공학과·산림조경학과), 국제어문학부(관광일본어학과·중국어학과·한국어교원학과), 호텔항공관광경영학부(관광경영학과·항공서비스학과·호텔경영학과) 등 신설 학부도 올해 첫 신입생을 선발한다.

