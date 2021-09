산청군, 전통시장서 장 보면 온누리상품권 드립니다

11일부터 산청·덕산·단성시장 페이백 행사

13~17일 6개 전통시장서 추석 명절 장보기도

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 산청·덕산·단성시장에서 장을 보면 ‘온누리상품권’을 환급(페이백)하는 추석맞이 소비 촉진 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 지역 전통시장을 돕기 위해 마련됐다.

군은 11일부터 상품권 소진 시까지 3곳 시장과 주변 상가를 대상으로 이번 행사를 진행한다.

업종 구분 없이 시장과 상가를 이용한 소비자라면 당일 합산 5만원 이상 영수증을 제출하면 온누리상품권 5000원을 되돌려 준다. 단 농협·대형할인점은 대상에서 제외된다.

상품권 수령은 산청시장 내 ‘미키신발’, 덕산시장 ‘덕산전기공사’, 단성시장 내 ‘단성철물’에서 당일 구매 영수증 확인 후 교환할 수 있으며 상품권 소진에 따라 조기 종료될 수 있다.

군은 상품권 환급행사와 함께 오는 13일부터 17일까지 지역 내 모든 전통시장에서 추석 명절 장보기 행사도 추진한다.

이재근 산청군수와 심재화 군의회 의장, 군의회와 간부 공무원을 비롯한 공무원들이 적극적으로 동참해 제수와 생활 물품을 구매하는 한편 시장 상인들과 소통할 방침이다.

군 관계자는 “전통시장 페이백 행사는 앞선 두 차례 행사에서 큰 호응을 얻으며 조기에 마무리되는 등 전통시장에 활기를 불어넣은 바 있다”며 “장보기 행사 역시 전통시장 활성화 방안에 대한 다양한 의견을 듣고 어려운 소상공인들의 의욕을 북돋기 위한 것이다. 많은 분의 참여 부탁드린다”고 말했다.

