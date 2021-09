고정급 없이 동업 약정한 미용사… 대법 "근로자 아니다"

[아시아경제 배경환 기자] 미용사가 동업 약정을 맺고 일을 했다면 근로기준법상 근로자가 아니라는 대법원 판단이 나왔다.

9일 대법원 2부(주심 민유숙 대법관)는 근로자퇴직급여 보장법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 미용실 업주 A씨의 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 확정했다.

A씨는 지난 2019년 자신의 미용실에서 일한 B씨에게 퇴직금을 주지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다. B씨는 2005년부터 2018년까지 A씨의 미용실에서 미용사로 일한 뒤 퇴직금 4800여만원을 달라고 요구했다.

하지만 재판부는 B씨를 노동자로 보지 않았다. 기본급이나 고정급 없이 매달 매출액에서 일정 비율로 돈을 나눠 갖기로 '동업 약정'을 체결했기 때문이다. 특히 B씨에 대한 취업규칙이나 복무규정 등도 없었고 세금을 공제할 때도 근로소득세가 아닌 사업소득세를 적용했다.

이에 1심 재판부는 "A씨가 제공하는 상호와 시설을 이용해 각자의 사업을 영위한 내부적 사업자들로 봄이 상당하다"며 A씨에게 무죄를 선고했다. 검사 측이 항소했지만 2심 재판부 역시 "항소 이유가 없다"며 이를 기각했다. 대법원도 "원심 판결이 근로자성에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다"며 검사 측 상고를 기각했다.

다만 대법원 관계자는 "미용실의 규모나 프랜차이즈 여부, 구체적인 계약의 내용과 실제로 어떻게 노무를 제공했는지 등이 모두 다른 탓에 각 사안마다 개별적 판단이 필요하다"며 "근로자성이 부정된 사건이지만, 이를 일반화하기는 어렵다"고 언급했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr