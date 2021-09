'검찰 송치' 박영수 전 특검, '유감' 입장…"특검, 청탁금지법 대상 아냐"

[아시아경제 정동훈 기자] 박영수 전 특별검사 측이 수산업자를 사칭한 김모(43)씨로부터 포르쉐 렌트카를 제공받았다는 혐의(청탁금지법 위반)로 검찰에 송치된 데 대해 "매우 유감스럽다"는 입장을 내놨다.

9일 박 전 특검 측은 입장문을 내고 "특검은 공무수행사인"이라며 "이번 사건은 청탁금지법 적용 대상이 아니라는 점과 차량 사용료를 정상적으로 지급했다는 점에 대해 경찰에 충분히 소명했다"고 밝혔다.

이어 "경찰이 수사의 주체로서 올바른 법리 해석과 적법한 증거수집 절차의 이행, 적법증거에 의한 사실 판단을 할 것을 기대했으나 합리적이고도 객관적인 자료를 외면한 사건 처리에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.

박 전 특검 측은 "경찰의 송치결정은 의견에 불과하므로 검찰 수사과정에서 적극 소명할 예정"이라며 "정확한 판단이 내려지길 기대한다"고 밝혔다.

