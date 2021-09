"자가진단 드가자"…교육부 자가진단 앱 해킹 범인은 '16살 고교생'

[아시아경제 김소영 기자] 지난 7월 등교 전 학생들의 건강상태를 확인 및 기록하는 교육부의 '건강상태 자가진단' 애플리케이션(앱)을 해킹해 알림 문자를 대량 발송시킨 범인은 고등학생인 것으로 드러났다.

9일 대구경찰청은 정보통신망법 위반 혐의로 고교생 A군(16)을 불구속 입건했다고 밝혔다.

앞서 경찰은 교육부 산하 한국교육학술정보원(KERIS)의 앱이 외부 공격을 받은 것 같다는 교육부의 수사 의뢰를 받고 조사에 착수했다. 이 사건은 앱을 관리하는 한국교육학술정보원이 대구에 있어 대구경찰청으로 배당된 것으로 알려졌다.

A군은 지난 7월14일 새벽 코로나19 의심 증상을 체크하는 교육부 자가진단 앱을 해킹 공격해 '자가진단 보안이 너무 허술합니다', '자가진단 드가자', '얘! 자가진단 하렴', '여러분 자가진단 하세요!! 확진자 늘고있는거 보이잖아요?' 등 알림 문자를 다수 발송한 혐의를 받고 있다. 건강상태 자가진단 앱은 초·중·고교 학생들의 등교 전 건강상태를 확인하기 위해 쓰인다.

해킹 당시 교육부는 여러 개 IP(인터넷 주소)에서 자가진단 앱에 대한 외부 공격을 확인, 이 IP들을 모두 차단한 바 있다.

경찰은 이 앱 관리기관 등을 수사해 A군의 범행임을 확인한 것으로 전해졌다. 경찰은 조만간 A군을 검찰에 송치할 방침이다.

