삼성, 추석맞이 농산물 소비 캠페인 지원…협력사 대금 조기지급 병행

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자를 비롯한 삼성전자 계열사들이 추석을 앞두고 농산물 판매 확대 지원과 협력회사 물품대금 조기 지급에 나선다. 최근 가격이 폭락한 농산물로 시름을 앓고 있는 농가의 어려움을 나누고 협력사의 자금 운용을 지원하며 국내 경기 활성화에도 보탬이 되기 위해서다.

9일 삼성은 농산물 가격 폭락으로 매출이 급감해 어려움을 겪고 있는 농가들을 돕기 위해 '농가돕기 착한소비 캠페인'을 전개하기로 했다.

◆ 가격 폭락 농산물 구매 지원…농가 시름 나눈다=최근 농가에서는 코로나19로 인한 학교급식 감소, 지역축제 취소 및 공급 과잉으로 일부 농산물의 가격이 폭락해 농산물을 산지에서 폐기하는 경우가 늘고 있다. 삼성전자와 계열사, 삼성물산 및 삼성 금융관계사들은 임직원 대상 온라인 장터 내에 농협과 함께 별도 사이트를 만들고, 직원들이 농산물을 구매할 때 구매 금액의 50%를 보태주는 방식으로 판매 확대를 지원한다.

특히 지난해에 비해 가격이 많이 떨어진 고추, 양배추, 대파, 무, 배추, 오이 등을 패키지로 구성해 판매할 예정이며, 회사가 구매 비용을 지원하기 때문에 임직원들은 양질의 농산물을 저렴하게 구입할 수 있고 농가는 대량 판매가 가능해진다. 이번 캠페인은 전체 구매 금액이 30억원에 도달할 때까지 진행될 계획이다.

아울러 삼성은 소외계층 이웃들이 함께 명절을 즐길 수 있도록 수원, 용인, 화성 등 주요 사업장 소재지 인근 복지시설과 무료급식소에도 5억원 상당의 농산물을 구입해 기부할 예정이다.

◆ 삼성, 8000억원 규모 협력사 물품 대급 조기 지급=삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 삼성물산, 삼성엔지니어링, 제일기획, 에스원, 삼성웰스토리 등 12개 삼성 관계사들은 명절을 앞두고 협력회사들이 여유 있게 자금을 운용할 수 있도록 8000억원 규모의 물품 대금을 일주일 이상 앞당겨 추석 연휴 이전에 조기 지급한다.

삼성전자는 협력회사와 상생을 위해 2005년부터 국내 최초로 거래대금 전액을 현금으로 결제해왔으며, 2011년부터는 물품 대금 지급 주기를 월 2회에서 월 4회로 늘려 협력회사들의 자금 운영을 지원해왔다.

이밖에도 삼성은 중소 협력회사의 경영 안정화를 위해 3조4000억원 규모의 상생펀드와 물대펀드를 지속 운영하고 올해부터 3년간 약 2400억원의 우수 협력사 인센티브를 지급할 예정이다. 2010년 협력사 인센티브 제도 도입 후 삼성그룹이 협력사에 지원해 온 인센티브는 4254억원에 달한다.

