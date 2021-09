환경부, 아시아-태평양지역 탄소중립 협력강화키로

한정애 장관, 아태지역 19개국 주한대사들과 간담회

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 9일 서울 포시즌스 호텔에서 아시아-태평양 지역 주한대사들과 간담회를 갖고 우리나라의 탄소중립 정책 현황과 국제협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 인도네시아와 싱가포르, 베트남, 인도, 호주, 뉴질랜드 등 아시아-태평양 지역 19개국의 주한대사들이 참석했다.

이 자리에서 한정애 환경부 장관은 환영사를 통해 전세계 14번째로 탄소중립 비전을 법제화한 탄소중립기본법 제정 등 우리나라의 기후변화 대응 노력과 제28차 유엔기후변화협약당사국총회 유치 및 제4차 아태환경장관포럼 개최 등 아시아-태평양 국가들의 연대를 위한 우리나라의 역할을 강조했다.

이에 우마르 하디 인도네시아 대사는 답사를 통해 "2060 탄소중립 선언을 한 인도네시아와 한국이 탄소중립을 향해 함께 나아가길 바란다면서, 아태지역 협력 강화가 보다 중요하다"고 말했다.

간담회 시작 후 환경부는 한국의 탄소중립과 국제협력을 주제로 지난달 31일 제정된 탄소중립기본법의 주요내용과 국가온실가스감축목표(NDC) 상향 등 우리나라의 탄소중립 정책 현황 및 추진계획을 발표했다.

아울러 다음 달 5일부터 7일까지 사흘간 수원에서 개최되는 제4차 아태환경장관포럼을 앞두고 아태지역 국가들과 환경협력 의지를 다지기 위해 제4차 아태환경장관포럼의 준비상황을 공유하고 그간의 국제협력 현황을 소개했다.

한 장관은 "우리나라는 환경문제 대응에 있어서 선진국과 개도국의 가교역할을 성실히 수행하겠다"며 "그 시작점이 이번 제4차 아태환경장관포럼의 개최 성공과 제28차 유엔기후변화협약당사국총회 유치"라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr