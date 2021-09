르노삼성 노사 임단협 조인식…1년2개월 대장정 마무리

"XM3 생산·수출 박차 가하면 연 6만대 수출도 가능"

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차 노사가 1년 2개월 간의 줄다리기 끝에 임금 및 단체협상을 마무리했다.

르노삼성은 9일 부산공장에서 노사 대표가 참석한 가운데 2020년 임금 및 단체협상 및 2021년 임금 협상 조인식을 진행했다. 이로써 지난해 7월부터 시작된 르노삼성 노사의 임단협은 마무리됐다.

앞서 르노삼성 노사는 지난달 31일 잠정합의안을 도출했고, 지난 3일엔 조합원 찬반투표를 실시해 55% 찬성으로 잠정합의안을 타결한 바 있다.

르노삼성은 이날 합의서를 통해 노사 및 노노간 갈등을 해소하는 한편, 새로운 노사문화 구축을 위해 적극 협력키로 했다. 또 오는 2022년 연말까지를 노사화합기간으로 정해 노사 간 미래 생존과 고용안정을 달성하기 위해 노력키로 했다.

이해진 르노삼성 제조본부장은 "이제는 노사간 머리를 맞대고 부산 공장 경쟁력 확보를 위해 공동 노력하며 현재 모델의 생산 지속 가능성 확보와 신규 모델 확보를 위해 최선을 다하겠다"라면서 "현재 XM3를 포함한 부산공장 생산 모델들은 과거 우수한 품질로 고객들에게 사랑받았던 SM5 초기 모델을 뛰어넘는 우수한 품질 지표를 보이고 있다. 전 임직원이 이러한 품질 역량을 고객들에게도 인정받을 수 있도록 더욱 노력하여 내수 판매와 수출 물량 확대를 위한 전환점으로 삼자"고 강조했다.

한편 르노삼성 부산공장 생산 중인 XM3는 지난 6월 유럽 시장에서 본격적인 판매가 시작되며 지난 8월까지 올해 총 2만8712대가 수출됐다. 이번 임단협 마무리 이후 수출 물량 공급에 더욱 속도가 붙는다면 연말까지 6만대 이상 유럽 수출도 가능할 것으로 회사 측은 보고 있다.

또한 지난달 초 르노그룹과 지리홀딩그룹 간 업무협약(MOU) 발표 이후 르노삼성은 지리홀딩그룹의 글로벌 자동차 브랜드인 링크앤코(Lynk&Co)와의 협력 프로젝트도 준비 중이다. 향후 링크&코의 친환경 플랫폼을 활용한 신차 개발을 진행해 내수 판매는 물론 수출까지 확대한다는 방침이다.

