[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 미세먼지 저감과 대기질 개선을 위해 노후 경유 자동차 조기 폐차와 LPG 화물차 신차 구입 지원사업 추가 신청을 받는다고 9일 밝혔다.

신청은 오는 13일부터 17일까지이며 온라인과 방문 신청할 수 있으며 자동차배출가스 등급제 누리집에서 저공해 조치 신청을 하면 된다.

인터넷 사용이 어려운 차량 소유주 중 화순읍 거주자는 군청에서 면 단위 거주자는 해당 면 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

사업별 신청 방법, 지원 절차 등은 군청 누리집에 게재된 공고문에서 확인할 수 있다.

군 관계자는 “경유차로부터 발생되는 미세먼지는 군민의 건강과 밀접한 관계가 있으니 군민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

