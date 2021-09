라파스, 국내서 마이크로니들·파티클 관련 기술 특허권 취득

[아시아경제 이민지 기자] 라파스 라파스 214260 | 코스닥 증권정보 현재가 59,200 전일대비 1,000 등락률 +1.72% 거래량 111,477 전일가 58,200 2021.09.09 13:55 장중(20분지연) 관련기사 "입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?라파스, 마이크로니들 알레르기 면역치료제 IND 신청…"mRNA 등 백신 플랫폼 적용 확대할 것"[특징주] 세운메디칼, 라파스, 서린바이오 등 백신접종 관련주, 정부 모더나·화이자 백신 수입에 강세 close 는 피부에 유효 성분 침투를 향상시키기 위한 마이크로니들·파티클 제조방법으로 일반 화장품과 졍용사용해 사용 부위 제한없이 피부 속으로 유효 성분을 전달할 수 있는 신규 기술에 관해 국내서 특허권을 취득했다고 9일 공시했다. 회사 측은 “화장품 시장에 신유형의 제품으로 다른 대표 상품으로 활용할 것”이라고 말했다.

