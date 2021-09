윤종수 前 환경차관, 최대 환경 국제기구 IUCN 이사직 선출

자연보전 등 환경 분야서 우리나라 국제 위상 강화 기대

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 지난 4~7일 프랑스 마르세유에서 열린 세계자연보전연맹(IUCN) 차기 이사회 선거에서 윤종수 IUCN 한국위원회 위원장(전 환경부 차관)이 이사에 선출됐다고 9일 밝혔다.

IUCN는 자원과 자연의 보호를 위해 국제연합(UN) 지원 하에 1948년 창설된 세계 최대의 자연보전 국제기구다. 170개여국의 1200여개 기관, 1만8000명 이상의 전문가가 활동하면서 환경 분야의 국제적 의사결정에 상당한 영향력을 행사하고 있다.

윤 위원장은 IUCN 이사회의 구성원으로서 2025년까지 주요 환경사안에 대한 결의안 채택과 생태계·생물다양성 보전과 관련한 의사 결정 등 IUCN 운영 전반에 참여하게 된다.

윤 위원장은 제13대 환경부 차관(2011년7월~2013년3월)을 역임하며, 제12차 생물다양성협약 당사국총회를 강원 평창에 유치했다. 2012년엔 세계자연보전연맹 세계자연보전총회를 제주에서 성공적으로 개최하는데 일조했다.

이후 유엔지속가능발전센터(UNOSD) 소장을 역임하며 2030년 지속가능발전목표(SDGs) 실현을 위한 역량개발·연구 사업을 총괄했다. 2020년부터는 IUCN 한국위원회 위원장으로서 세계자연보전연맹과 국내 회원기관 간의 협력을 지원하고 있다.

환경부 관계자는 "이번 이사회 진출은 환경부가 자연 분야에서 IUCN과 협력해 국제 환경보전에 기여한 것을 국제사회가 높이 평가한 결과"라며 "향후 IUCN의 자연기반해법 등 전문지식 교육 및 취업 연계지원을 위한 아카데미 사업 등을 통해서도 협력할 예정"이라고 말했다.

한편 이번 이사회 선거는 9월 3일부터 11일까지 프랑스 마르세유에서 개최되는 세계자연보전총회 계기에 진행됐다. 윤 위원장이 선출된 남·동아시아 지역 이사에는 9명이 출마해 한국·일본·중국·인도·방글라데시 후보 등 5명이 최종 당선됐다.

