LIG넥스원, 462억규모 우리사주조합 채무금 담보 연장

[아시아경제 이민지 기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 51,000 전일대비 1,300 등락률 -2.49% 거래량 139,508 전일가 52,300 2021.09.09 13:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]LIG넥스원, 완벽환 수주와 장기 성장…목표주가 상향LIG넥스원, 레이시온과 손잡고 美 미사일 시장 개척LIG넥스원, ‘근접방어무기체계-II’ 우선협상대상자 선정 close 은 한국증권금융에 우리사주조합원의 채무금에 대한 담보로 부동산 및 현금을 465규모로 제공한다고 9일 공시했다. 담보제공 종료일은 내년 9월 22일이다. LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 51,000 전일대비 1,300 등락률 -2.49% 거래량 139,508 전일가 52,300 2021.09.09 13:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]LIG넥스원, 완벽환 수주와 장기 성장…목표주가 상향LIG넥스원, 레이시온과 손잡고 美 미사일 시장 개척LIG넥스원, ‘근접방어무기체계-II’ 우선협상대상자 선정 close 은 임직원들의 우리사주 취득을 위한 청약대금 납입에 따른 개인대출의 담보의 제공 만기가 도래함에 따라 기간을 1년 연장한다고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr