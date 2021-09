中, 디디추싱 등 차량 호출업체 대대적 단속

[아시아경제 조유진 기자] 중국 당국이 자국 차량 호출업체들의 불법행위에 대한 대대적인 단속에 나선다. 이번 결정은 디디추싱이 지난 6월 말 뉴욕증권거래소 상장을 강행한 후 중국 정부 당국의 강도 높은 규제 압박을 받는 가운데 나왔다.

9일 주요 외신에 따르면 중국 교통운수부는 차량 호출업체들의 이용자에 대한 가격차별 행위나 저가 덤핑 판매 방식 등 불법행위에 대해 조사에 나선다고 밝혔다.

교통부는 전날 업체들에게 보낸 통지문을 통해 이 같이 밝히며, 운전기사로부터 받는 높은 수수료율을 조정하고 기사들의 합당한 노동 보상과 휴식 시간을 보장할 것을 주문했다.

교통부는 또한 규정에 맞지 않는 운전기사와 차량을 신규로 받아들이거나 유지하는 것을 금지한다고 명령했다.

앞서 교통부와 국가안전부 등 주요 기관들은 최근 합동으로 디디추싱과 메이퇀추싱 등 11개 차량 호출 서비스 기업들을 소집해 잘못을 시정하라고 요구한 바 있다.

자국 빅테크 기업에 대한 규제 폭탄을 쏟아내고 있는 중국 정부는 디디추싱에 대한 인터넷 안보 심사를 벌이고 사업확장을 제재한데 이어 최근 지분 확보를 통한 경영 참여까지 시도하고 있다.

