[아시아경제 권재희 기자] 미국 텍사스주 윌리엄슨 카운티가 삼성 반도체 공장을 유치하기 위해 재산세 감면 등 세제 혜택을 부여하는 방안을 승인했다.

8일(현지시간) 현지 방송 KXAN 등에 따르면 텍사스 윌리엄슨 카운티와 테일러시는 이날 합동 회의를 열고 만장일치로 삼성에 세금 인센티브를 제공하기로 했다.

삼성과 윌리엄스 카운티가 맺은 합의문에 따르면 삼성은 2026년 1월 31일까지 최소 600만 평방피트(0.5㎢) 규모의 반도체 공장 시설을 건설하고 정규직 일자리 1800개를 제공해야 한다.

카운티 측은 이 조건이 충족되는 것을 전제로 삼성이 처음 10년 동안 납부한 재산세의 90%를 환급하고 그다음 10년 간 85%를 돌려주게 된다.

