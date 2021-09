공수처, 고발인 조사 없이 윤석열 입건 비판에 사무규칙 개정

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 사건사무규칙을 개정해 고소·고발인 조사를 하지 않고도 수사 착수 여부를 판단할 수 있게 했다.

9일 전자관보에 따르면 공수처는 '분석조사담당검사가 수사처 수사 개시 여부를 판단하기 위해 고소인·고발인 조사 등 기초조사를 통해 해당 사건의 수사 필요성 등을 분석·검토해야 한다'는 사건사무규칙 제13조 2항을 개정했다.

'고소인·고발인 조사 등 기초조사'를 '기초조사'로 단순화시켜 고소인·고발인 조사를 생략하고도 수사 착수와 이첩 등이 가능하게 했다.

이번 개정은 공수처가 지난 6월 고발인인 김한메 사법정의바로세우기시민행동(사세행) 대표를 조사하지 않고 윤석열 전 검찰총장 의혹을 7호·8호 사건으로 입건하자 정치권 비판이 뒤따른 데 대한 조치로 보인다.

당시 조수진 국민의힘 의원은 국회 법제사법위원회에서 사건사무규칙 제13조를 들어 김진욱 공수처장에게 "수사 개시 여부를 판단하기 위해서는 고소·고발인 조사가 있어야 하는데 왜 윤 전 총장 사건에 대해선 하지 않았냐"고 지적했다.

김 처장은 "기초조사 중 하나가 고소·고발인 조사이고 그 외의 방법도 있다"며 "이번 건은 고발인을 불러 조사하게 되면 언론에 대서특필된다는 점을 고려하지 않을 수 없었다"고 해명했다.

하지만 이후에도 공수처가 고발인 조사 없이 윤 전 총장 사건과 최재형 전 감사원장 사건을 대검찰청으로 이첩하자 사세행은 "고발인 조사를 고의로 생략하고 있다"며 김 처장 등을 직무유기 혐의로 검찰에 고발했다.

법조계에서는 이번 개정으로 공수처의 선택적 조사가 가능해져 고소인과 고발인의 권리를 후퇴시키는 게 아니냐는 지적도 나온다.

한편 공수처는 이날 사건사무규칙 13·14조의 '분석조사 담당 검사'도 '담당 검사' 혹은 '수사처 검사' 등으로 개정해 분석조사실 외 수사부 검사도 수사 착수 여부를 판단할 수 있게 했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr