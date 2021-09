광주 서구 유덕동 ‘복지사각지대 발굴 캠페인’ 전개

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 유덕동 행정복지센터(동장 이종준)가 지난 6일 관내 및 상가를 대상으로 복지사각지대 발굴 및 나눔 문화 확산을 위한 홍보 캠페인을 실시했다.

9일 서구 유덕동에 따르면 이번 행사는 ‘어려운 이웃, 여러분이 함께 찾아주세요’라는 슬로건 아래 이웃에 대한 관심을 촉구하는데 초점을 맞춰 진행됐다.

주민이 직접 이웃의 어려움을 동 행정복지센터에 알려 지역사회 안전망을 스스로 만들어 갈 수 있도록 하는 데에도 주력했다.

캠페인에서 유덕동 위기발굴단 소속인 보장협의체 위원, 복지통장단, 자원봉사자들은 유덕동 주민들과 상인들에게 안내문과 홍보물품, 시원한 생수를 전달하며 동참을 독려했다.

유덕동은 이번 캠페인을 통해 발굴된 복지위기가구에 대해 긴급지원, 맞춤형상담 및 지원, 통합사례관리, 민간자원의 연계 등 찾아가는 복지 서비스를 제공, 지역 주민의 복지만족도 향상에 기여할 예정이다.

이종준 유덕동장은 “복지사각지대 발굴은 내 주변의 이웃들에게 관심을 갖는 것으로부터 시작된다”며 “도움이 필요한 위기가구가 신속하고 적절한 복지서비스를 받을 수 있도록 지속적으로 홍보와 캠페인을 추진하겠다”고 말했다.

