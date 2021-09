서울경찰, 유흥시설 불법영업 일제단속…20개소·231명 적발

[아시아경제 이관주 기자] 서울경찰청은 8일 강남권 등 서울 전역의 유흥시설 불법영업에 대한 일제단속을 펼쳐 불법 유흥시설 20개소를 적발하고 231명을 검거했다고 9일 밝혔다.

이번 단속에는 서울경찰청 및 경찰서 생활안전·수사·지역경찰과 기동대 20개 중대를 포함해 총 1736명이 투입됐다.

강남구 삼성동 소재 한 유흥주점은 지난달 19일 집합금지명령을 위반해 14명이 단속됐음에도 이번에 다시 몰래 영업을 하다 36명이 적발됐다.

송파구 가락동의 한 노래연습장 또한 지난달 20일 유흥접객원을 고용해 영업을 하다가 7명이 단속됐는데, 또 비슷한 방식으로 문을 열었다가 12명이 덜미를 잡혔다. 이 노래연습장은 관할 구청에 등록하지 않는 무등록 노래연습장으로 확인됐다.

경찰은 불법 영업 유흥시설의 업주뿐만 아니라 이용자 모두 형사처벌하고 불법영업 이익에 대해서는 세무관서에 과세자료를 통보하는 등 단속을 이어가기로 했다.

최관호 서울경찰청장은 "정부의 방역정책 효과를 높일 수 있도록 경찰의 역할을 다해 모두가 안전하고 평온한 일상을 하루빨리 되찾는데 기여하겠다"며 시민들의 자발적인 협력과 동참을 당부했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr