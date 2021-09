여수시의회, 경도 생활형숙박시설 국정감사 촉구

7일 213회 임시회서 국정감사·감사원 감사 촉구 결의안 가결

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시의회가 미래에셋의 경도 생활형 숙박시설 건립과 관련해 국정감사와 감사원 공익감사 실시를 촉구하고 나섰다.

시의회는 7일 오후 제213회 임시회에서 이상우 의원이 발의한 ‘경도 생활형숙박시설 관련 국정감사 및 감사원 감사 실시 촉구 결의안’을 가결했다.

경도 생활형 숙박시설 건축에서부터 사업계획 변경, 부동산투기 우려 등 사업 전반에서 제기되고 있는 문제점들을 국정감사 등을 통해 밝히겠다는 계획이다. 이에 따라 결의문에는 국회가 경도 생활형 숙박시설에 대해 국정감사를 실시할 것과 감사원이 각종 의혹 해소를 위해 공익감사를 실시하라는 내용이 담겼다.

앞서 시의회는 지난 7월 제212회 임시회에서 경도 생활형 숙박시설 건립 철회 촉구 결의안을 가결하고, 지난달 30일 광양만권경제자유구역청을 항의 방문한데 이어 이번 결의안까지 가결하며 문제제기를 이어오고 있다.

시의회는 이날 “미래에셋이 경도 생활형 숙박시설 건축허가 신청서를 광양경제청에 제출했다는 소식이 알려지면서 지역사회의 우려는 깊어지고 있다”며 “생활형 숙박시설이 들어서면 우리는 경도 일대의 아름다운 해안경관을 다시는 되찾을 수 없게 된다”고 우려했다.

특히 전남도와 광양경제청의 대응과 관련해 “연륙교 개통 등 수백억 원의 혈세를 지원하려는 상황에서 민간기업의 내부사항이라는 이유로 시민들의 알권리를 철저히 무시하고 있다”며 “경관심의위원회 의견도 무시하고 여수지역민의 의견도 무시하는 광양경제청의 존재 이유는 무엇인지 묻고 싶다”고 꼬집었다.

그러면서 전남도와 여수시, 광양경제청은 생활형 숙박시설 건립과 관련해 지역의 입장을 적극 반영하고, 미래에셋은 해양관광단지 개발이라는 당초 목적에 집중하라고 촉구했다.

미래에셋은 최근 생활형 숙박시설 건축규모를 일부 수정해 건축허가 신청서를 광양경제청에 제출했는데 두 동의 층수를 일부 조정하고, 객실수를 1184실에서 1171실로 13실 줄이는 경미한 내용인 것으로 알려졌다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr