철의 도시 포항, ‘영일만 전설’ 새로 쓴다 … 포스트철강 시대 ‘이차전지 집적화 단지’ 순항

경북도·포항시·에코프로, 9일 투자양해각서 체결



2026년 연 10만t 생산공장 건립, 5000억원 투자



포항에 1조7000억원 투자, 이차전지 프로젝트

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 포항이 대한민국 ‘이차전지 메카’로 자리를 굳히기 위해 질주하고 있다. 포스트 철강시대를 향한 큰 그림이 그려지고 있다.

이차전지 소재 대규모 생산공장이 경북 포항에 들어서면서 ‘K-배터리 선도 도시’로의 입지를 확고히 다져가고 있다.

경북도와 포항시는 철강도시 포항의 산업구조 다변화를 예고하며 다양하고 대규모 투자유치를 통해 이차전지 소재산업 집적화 단지로 탄생시킨다는 계획이다.

경북도와 포항시는 9일 오전 에코프로 그룹과 포항시청에서 리튬이차전지용 소재 생산공장 추가 건립을 내용으로 하는 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

에코프로 그룹은 2026년까지 영일만4 일반산업단지 내 13만8000㎡(4만2000여평) 부지에 5000억원을 투자해 연산 10만톤 규모의 전구체 등 양극소재 생산 공장을 추가로 건립한다. 300여명의 새로운 일자리도 창출될 전망이다.

이동채 에코프로 회장은 “에코프로 가족사가 2017년 포항에서 사업을 시작한 이래 경북도와 포항시의 적극적인 지원으로 지금까지 괄목 성장을 했다”면서 “포항제철의 전설처럼 에코프로를 미래 포항을 대표하는 기업으로 성장시키겠다”고 말했다.

현재 에코프로 그룹은 포항 영일만산업단지 내 33만㎡(10만여평) 부지에 배터리 양극재 전주기 시스템을 구축하는 프로젝트를 진행 중이다.

프로젝트의 이름은 ‘에코배터리 포항캠퍼스’로 불린다.

2025년까지 총 1조7000억원을 투자해 에코프로BM, 에코프로GEM, 에코프로이노베이션, 에코프로CnG 등 배터리 생산에 필요한 소재 추출부터 이차전지 핵심소재인 양극소재 생산, 연구개발(R&D)까지 가능하도록 한 곳에 집적화한다는 큰 그림이다. 배터리 선순환 비즈니스 모델을 구축하는 계획이다.

2008년 국내 최초로 하이니켈 양극재 상용화에 성공한 에코프로는 현재 세계에서 유일하게 하이니켈 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재와 NCM(니켈·코발트·망간) 양극재를 동시 생산하고 있다.

에코프로의 적극적인 투자로 포항이 철강산업 일변도에서 벗어나 배터리를 중심으로 산업구조의 다변화를 가져오면서 지역경제 활성화와 많은 고용창출을 예고하고 있다.

에코배터리 포항캠퍼스가 풀가동되는 2026년에는 근무인원이 총 2400여명에 달할 것으로 기대된다.

이철우 경북지사는 “총 2조2000억원을 투자해 경북의 산업 지도를 바꿔놓고 있다”고 에코프로를 치켜세우며, “이차전지 기술개발과 제조 혁신 생태계로 조성해 일자리 창출에 도정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

이강덕 포항시장은 “철의 도시 포항이 대한민국 산업화를 이끈 전설로 기억되는 것처럼 4차산업혁명 시대 배터리 메카로 다시 포항의 전설을 쓸 각오”라고 했다.

