전북도, 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 선정

30억 사업비 확보…남원시에 산림자원화센터 조성

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 산림청의 2022년 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모에 전북도가 최종 선정됐다.

9일 전북도는 남원시가 공동 대응한 결과, 공모사업에 선정돼 30억원의 사업비를 확보했다고 밝혔다.

지난 2019년부터 산림청에서 추진한 미이용 산림자원화센터 조성사업은 벌채나 산불·병해충 피해 등으로 발생하는 가지, 줄기 등의 목재 부산물을 펠릿, 표고 톱밥 배지, 축사·과수원 깔개, 신재생 연료용 공급을 위해 수집·가공·유통 시스템을 구축하는 사업이다.

전북도는 남원시 용정동의 남원시산림조합 임산사업소에 전라권과 경상권 일부에서 발생하는 산림부산물을 우드칩, 톱밥, 펠릿용 등으로 연간 약 4만톤을 생산할 공간을 조성할 계획이다.

미이용 산림바이오매스는 최근 기후변화 대응 및 탄소중립 실현을 위한 신재생에너지 확대 정책에 따라 공급인증서(REC) 가중치 2.0를 받을 수 있어 이에 대한 가치가 점차 높아지고 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr