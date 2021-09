[아시아경제 이지은 기자] 전날 자영업자들이 '거리두기 완화'를 요구하며 차량 시위를 벌인 가운데, 9일 청와대가 "방역과 경제 사이 적절한 지점을 찾고 있다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 취재진의 질의에 답해 "자영업자들의 어려움, 그간의 희생에 대해서는 청와대, 정부 다 안타깝게 생각한다"며 이같이 밝혔다.

이 관계자는 "방역과 경제, 자영업자들의 어려움을 덜어드릴 수 있는 그런 두 가지 사이에서 적절한 지점을 찾고자 계속 노력하고 있다"고 덧붙였다.

플랫폼 기업 관련, 여당 주도로 규제안이 마련되고 있는 것과 관련해서는 "입법적인 사안들은 국회가 주도권을 가지고 국회에서 광범위하게 의견 수렴해서 논의해 갈 것"이라며 "각계각층의 관련자들의 목소리를 들으면서 국회와 함께 신중하게 논의해 가겠다"고 밝혔다.

