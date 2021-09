이재명 지지자들, 수원지검서 '표적수사 진상규명 촉구' 집회 갖는다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 내 대선 유력 후보인 이재명 경기도지사의 자발적 지지자들이 수원지방검찰청 앞에서 '이재명 표적수사 진상규명' 촉구 집회를 갖는다.

이 지사 지지자 모임은 9일 오후 2시 수원시 영통구 하동 수원지방검찰청사 앞에서 '검찰의 이재명 죽이기 진상규명 촉구집회'를 가질 계획이라고 전했다.

앞서 경기 분당경찰서는 지난 7일 이 지사가 성남시장으로 재직할 때 성남FC 구단주 자격으로 기업들로부터 광고비 명목 등으로 돈을 받은 것과 관련 '제3자 뇌물제공 혐의로 수사해 왔으나 이날 '혐의없음'으로 불송치 처분했다.

하지만 수사 과정에서 검찰이 이 지사와 친분이 있는 모 사업체 대표를 불러 조사하는 등 표적수사를 했다는 의혹이 불거졌다.

특히 당시 수사라인에 현재 야권 대선후보로 등장한 윤석열 전 검찰총장을 비롯해 한동훈 현 사법연수원 부원장, 박재억 현 수원고등검찰청 차장(검사장), 김성훈 현 수원지방검찰청 검사 등이 거명되면서 논란이 확산되고 있다.

