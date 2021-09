‘마약왕’과 거래한 20대 마약사범에 중형 철퇴 … 징역 10년에 추징금 6억원

‘전세계’→‘바티칸 킹덤’ 국제택배로 필로폰·엑스터시 받아 ‘던지기’ 유통

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘전세계’로부터 들여온 마약을 국내에 대량 유통한 ‘바티칸 킹덤’이 중형의 형벌을 받았다.

‘전세계’는 세계적인 마약왕의 별명이고 ‘바티칸 킹덤’은 국내 거물 마약사범이다.

창원지법 형사2부(이정현 부장판사)는 9일 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 20대 A씨(일명 바티칸 킹덤)에게 징역 10년과 추징금 6억6700만원을 선고했다.

재판부에 따르면 A씨는 지난해 4월부터 12월까지 필로폰, 엑스터시 등 수억원대 마약류를 국제택배로 넘겨받아 텔레그램을 통해 국내에 유통한 혐의를 받고 있다.

A씨는 가상화폐 등으로 결제가 이뤄지면 주문받은 마약을 특정 장소에 두고 오는 ‘던지기 수법’을 사용했다.

그는 수사망을 피해 국내 판매망을 구축하려고 이런 방식으로 마약을 판매하고 대금을 챙긴 것으로 알려졌다.

재판부는 “피고인은 불과 8개월의 범행 기간에 단속이 어려운 SNS를 통해 조직적으로 마약류를 거래하는 등 수법이 대담했다”며 “전국에 수억원대 마약을 유통한 점을 고려해 엄중한 책임을 묻는다”고 판시했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr