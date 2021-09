9일 경기 고양 킨텍스에서 열린 '제6회 대한민국 국제 관광박람회'를 찾은 관람객들이 각 지역의 관광 관련 정보를 얻기 위해 둘러 보고 있다./고양=강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.