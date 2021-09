단독[아시아경제 박종일 기자] 9일 오전 8시44분 경 서울지하철 6호선 공덕역~효창공원앞역 지상 환기구 공사를 하던 작업자(20대 남)이 추락, 병원 이송 후 11시경 사망한 것으로 알려졌다.

사망자는 신영플랜트 소속 20대 남성으로 알려졌다.

이에 따라 안전수칙 준수 여부 등을 놓고 수사기관 수사가 진행될 것으로 보인다.

서울교통공사는 이같은 사실을 확인하고 대책 마련에 나선 것으로 알려졌다.

