30개 마을, 1800여명 혜택

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 비봉면 지역 수돗물 공급을 위해 2016년부터 추진했던 비봉면 지방상수도 개발사업을 완료했다고 9일 밝혔다.

환경부의 지원을 받아 총 사업비 136억원을 투입한 비봉면 지방상수도 개발사업은 송수 및 배수관로 매설 53㎞, 비봉배수지(500톤), 가압장 5개소를 설치했다.

사업완공에 따라 지하수 오염 및 마을상수도 수원 부족으로 인한 생활용수 사용불편 등으로 어려움을 겪었던 비봉면 지역 30개 마을 1800여명이 혜택을 볼 수 있게 됐다.

완주군은 비봉면 이외에도 운주·화산·경천면에도 지방상수도 공급을 위한 상수도 공사를 진행 중이다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr