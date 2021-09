경찰청 고지은 경사, 한국 경찰 최초 '세계 청년경찰 리더' 40인 선정

국제경찰장협회 '40세 이하 40인상' 수상

중미3국 치안역량 강화 성공적 수행

한국 경찰 최초로 국제경찰장협회(IACP) '40세 이하 40인상(40 under 40)'을 수상하는 경찰청 외사국 소속 고지은 경사.[사진제공=경찰청]

[아시아경제 이관주 기자] 165개국 3만1000명의 회원을 보유한 세계 최대 규모의 치안 협력체 '국제경찰장협회(IACP)'는 매년 전 세계 젊은 경찰관 40인을 선발해 특별한 상을 수여한다.

'40세 이하 40인상(40 under 40)'으로 불리는 이 상은 경찰업무에 대한 헌신, 지역사회에 대한 봉사 정신, 높은 리더십 역량을 보여준 청년 경찰에게 수상된다. 미래의 치안 리더가 될 재목을 갖췄다고 세계적 치안협력 기구에서 인정해주는 셈이다.

세계적인 치안 강국으로 인정받음에도 그간 단 한 명의 수상자도 배출하지 못했던 우리나라에서도 드디어 40세 이하 40인상 수상자가 나왔다. 주인공은 경찰청 외사국 소속 고지은 경사다.

2012년 경찰에 입직해 올해로 10년차가 된 고 경사는 2016년부터 6년째 경찰청 치안한류 사업을 담당하고 있다. 특히 공적개발원조사업(ODA)으로 진행되는 중미3국(과테말라·온두라스·엘살바도르) 치안역량강화 사업을 성공적으로 수행해 현지 치안 개선 및 국제 치안 안전에 이바지한 공적을 인정받았다.

중미3국 치안역량 강화사업은 한국국제협력단(KOICA·코이카)과 경찰청이 1350만달러 규모로 진행하는 공공협력 사업으로, 과테말라·온두라스·엘살바도르 3국의 치안 인프라 지원, 한국 경찰의 범죄예방·수사 기술 전수를 통한 현지 경찰의 치안역량 강화, 중미3국 역내 치안협력 체계 구축 등 사업으로 구성돼 있다. 특히 해당 사업은 중미3국 대통령이 직접 한국의 지원에 감사를 표하는 등 우리나라의 국격을 높이고 외교협력 성과를 도출해내는데 큰 역할을 수행했다.

고 경사 관련 자격증 취득은 물론 공적개발원조(ODA)의 트랜드를 이해하고 심도있는 사업을 설계·운영하기 위해 현재 경희대학교 국제대학원 석사과정을 밟는 등 치안한류 사업 전문성 강화에도 노력하고 있다. 코이카는 2017년 중미3국 치안역량강화사업이 현지 치안개선에 미친 영향을 높게 평가해 고 경사에게 감사장을 수여하기도 했다.

경찰청은 고 경사와 같은 젊은 경찰관들이 치안한류 사업을 통해 재외국민보호와 치안산업 발전에 기여할 수 있는 기회를 확대하고, 나아가 신기술을 접목한 과학치안을 기반으로 치안협력 사업을 고도화해 각국 경찰과 지속발전 가능한 치안협력을 추진할 방침이다.

