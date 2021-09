[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 김재곤 전 사무처장이 지난 8일 30여년 몸담은 대학에 발전기금 1000만원을 쾌척했다.

동의대는 발전기금을 건축기금으로 활용한다고 밝혔다.

김재곤 전 처장은 “동의대의 성장과정에 함께 할 수 있어 기쁘다. 아름다운 캠퍼스를 위한 조경이나 문학공원 조성 등에 활용되면 좋겠다”고 말했다.

김 전 처장은 1987년 3월부터 2021년 8월까지 34년간 동의대학교에 재직했다. 제10대 한국대학홍보협의회장과 동의대 홍보팀장, 총무팀장, 사무처장을 역임했다.

