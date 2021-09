무주군, 적상산성 시굴조사 완료

성문의 위치 형태 축조방법, 성격 등 파악…정비사업 탄력 기대

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 문화재청의 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 무주 적산산성에 대한 시굴조사가 완료됨에 따라 적상산성 종합정비가 탄력을 받을 수 있게 됐다고 9일 밝혔다.

시굴조사는 지난 4월 28일부터 8월 31일까지 (재)전북문화재연구원(원장 김규정)에서 진행했으며, 산성과 관련된 시설들을 확인하는 절차를 거쳤다.

조사 결과, 서문지의 경우 현재 잔존하고 있는 석축 하단의 새로운 토층 안에서 고식 기와가 확인되면서 선대유구로 추정되는 시설물이 있을 가능성이 제시됐다.

또한 적상산성의 정문으로 알려진 북문에서는 육축부(성문의 석축기단부분) 상단에 기와편들과 주초석(기둥을 올리는 받침돌)이 남아 있으며, 출입부에서는 문확석(문을 끼워 넣는 구멍이 있는 돌)과 장대석(길고 큰 돌) 등 기단시설이 확인됐다.

이밖에 문지가 확인되지 않은 구간은 남문지와 동문지로 조사지역과 인접한 곳에서 배수시설, 추정문지 등이 확인되고 있어 추가조사를 통해 문지를 확인할 필요가 있다는 자문의견이 나왔다.

무주군은 시굴조사를 통해 적상산성의 문지에 대한 기초자료를 확보한 만큼, 최근 승인된 무주 적상산성 종합정비계획에 맞춰 내년도 문화재청 국고보조사업을 통해 예산을 확보해 정밀발굴조사에 나설 방침이다.

또한 2035년까지 학술조사, 탐방로정비, 유적정비 등을 진행하고, 장기적 관점에서 원형유지를 기본 원칙으로 보존과 관리, 활용을 위한 정비를 추진해 관광객들에게 적상산성 탐방을 연계할 수 있도록 한다는 방침이다.

무주 적상산성은 무주군에 유일한 사적으로, 1965년에 사적 제146호로 지정됐으며, 지난 2020년에 무주 적상산성 종합정비계획이 수립됐다.

