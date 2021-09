[한은 통신보고서] "기조적 물가 오름세 점차 높아질 것"

한국은행 통화신용정책보고서(2021년 9월)

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 앞으로도 기조적 물가 오름세는 점차 높아질 것으로 보인다고 9일 전망했다.

한은은 이날 '통화신용정책보고서'에서 "향후 소비자물가의 오름세는 공급측 요인의 영향이 줄어들면서 점차 둔화될 것으로 전망된다"면서도 "기조적 물가 오름세는 경기회복세가 지속되면서 점차 높아질 것으로 예상된다"고 밝혔다.

기조적 물가지표는 소비자물가에서 변동성이 큰 식료품 및 에너지와 정부의 관리품목 등 여러 교란요인의 영향을 제외한 물가지표로, 물가의 기조적 흐름을 보기 위한 목적으로 사용되는 지표다.

한은은 "기조적 물가지표는 지난해 봄 코로나19 충격의 영향으로 오름세가 큰 폭 둔화됐다가 올해 3월 이후 빠르게 확대되는 모습"이라며 "일반적으로 기조적 물가지표는 교란요인의 영향이 제거돼 소비자물가에 비해 변동성이 낮고 지속성은 높게 나타나는 경향이 있다"고 설명했다.

최근 기조적 물가지표 오름세 확대에 비춰봤을 때, 물가상승압력은 일부 품목에 국한되지 않고 전반적으로 확대되고 있는 것으로 판단된다고 한은은 밝혔다. 또 이는 최근의 경기회복 흐름을 반영하는 것으로 보인다고 설명했다.

또한 변동성이 낮고 지속성이 높은 기조적 물가지표는 인플레이션 기대와 높은 연관성을 보이고 있다고 한은은 전했다. 최근의 기조적 물가상승압력 확대를 반영해 기대인플레이션도 상승하는 모습이다.

앞서 한은은 지난달 경제전망에서 올해 소비자 물가상승률 전망치를 2.1%로 상향했다. 지난 2월 전망치 1.3%에서 5월 1.8%로 상향한 데 이어 전달 2% 초중반으로 예상하며 이달 소비자물가 상승률을 2.1%로 상향했다. 내년은 1.5%로 전망했다.

