중기부, '중소기업 금융지원위원회' 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 9일 서울 여의도에 위치한 중소기업중앙회에서 '중소기업 금융지원위원회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 위원회에는 김기문 중소기업중앙회장, 중소벤처기업진흥공단·신용보증기금·기술보증기금 등 정책금융기관장, IBK기업은행, 수출입은행, KB국민은행 등 은행장이 참석했다.

위원회는 이번 회의에서 추석을 맞은 중소기업의 자금사정과 지원 계획을 점검했다. 또한 중소기업 현장 금융애로 해소, 개인투자조합 재산 보관·관리 수탁 참여 협조 요청, 정책금융기관 등의 중소기업 ESG(환경·사회·지배구조) 확산 등이 안건으로 논의됐다.

정책금융기관과 시중은행은 코로나19로 자금난을 겪는 중소기업과 소상공인에게 41조원 규모의 추석 자금을 신속하게 지원하겠다고 밝혔다. 은행별로 1~1.5%의 특별 금리우대도 제공한다. 향후 정상화 가능성이 큰 기업에 대해서는 신용평가와 채무상환능력 평가 시 정상화 가능성을 반영하기로 했다.

권칠승 중기부 장관은 "추석에는 직원 상여금 지급, 거래처 대금 정산 등 중소기업의 자금 수요가 많아 금융기관의 원활한 융자 지원이 필요하다"면서 "온누리상품권으로 고향 전통시장을 방문해 제수용품을 구매하는 등 전통시장 활성화에도 기여해주길 바란다"고 말했다.

